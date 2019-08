Bocciata la mozione M5s contro la Tav, la maggioranza non c’è più

Una giornata di passione al Senato che è vissuta sul voto delle sei mozioni sulla TAV. E’ l’apice dello scontro nella maggioranza, con il M5s contrario e la Lega favorevole. Si è iniziato con la mozione del M5s, che intende fermare il via libera dato dal governo alla realizzazione dell’opera.

Il testo grillino è stato presentato dalla senatrice Elisa Pirro, cui sono seguiti gli interventi di Margiotta (Pd), Nencini, De Bertoldi (FdI), De Petris (LeU), Pichetto Fratin (FI).

Il Senato ha bocciato le mozioni contrarie (M5s, Leu), mentre sono state approvate le quattro mozioni che impegnano il governo ad andare avanti, tra cui quella presentata dal Partito democratico. Gli scambi di frecciatine tra i due partiti di maggioranza sono stati evidenti anche in dichiarazione di voto. Diverso l’approccio politico dei due partiti. Se il M5s con Patuanelli ha precisato che il voto non avrà conseguenze sul governo, Romeo della Lega ha esplicitamente affermato che delle conseguenze ci saranno. E a chi gli ha chiesto se è crisi ha risposto: “Sono valutazioni che fa Salvini”.

In tutto le mozioni sulla Tav erano sei: una M5s, una Pd, una Forza Italia e una FdI, piu’ due del Misto (una +Europa e una Leu). Solo due mozioni, precisamente quella di M5s e Leu, erano contrarie alla realizzazione della Torino-Lione. Le altre mozioni erano tutte a favore. La Lega non ha presentato una sua mozione, ma ha votato sì a tutte le mozioni a favore dell’opera. E’ stata bocciata la sola mozione del M5s. Le altre sono state approvate. L’unica mozione non messa in votazione è stata quella di Leu, in quanto, avendo l’Aula già bocciato quella dal contenuto simile dei pentastellati, è decaduta. Questi i voti incassati dalle varie mozioni: M5s 110 sì, 181 no. Pd: 180 sì, 109 no, 1 astenuto. +Europa: 181 sì, 107 no e 1 astenuto. FdI: 181 sì, 109 no e 1 astenuto. FI: 182 sì, 109 no e 2 astenuti.

Dopo il voto arriva il commento del segretario dem Nicola Zingaretti: “La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il Governo non ha più una maggioranza. La Tav non è solo una fondamentale infrastruttura utile allo sviluppo del Paese. Ma è anche figlia di accordi e trattati internazionali. Un governo non può non avere una sua maggioranza in politica estera e questo governo non ce l’ha. Il Presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal Presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. L’Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e ha bisogno di un governo che si dedichi a questo e non ai giochi estivi di Salvini e Di Maio contro gli italiani”.

Presentando la mozione, la senatrice grillina Elisa Pirro ha attaccato: “La Tav è una idea vecchia di almeno 30 anni”. E ha aggiunto: “Il M5s ha fortemente voluto che nel contratto di governo fosse scritto che il progetto Tav sarebbe stato ridiscusso integralmente”.

Mentre per il Pd Salvatore Margiotta prendendo la parola ha attaccato: “Conte conferma il proprio Sì alla Tav e il gruppo parlamentare che lo ha designato premier presenta invece una mozione contro la Torino Lione che di fatto sfiducia il presidente del consiglio: in una normale fisiologica dinamica parlamentare si aprirebbe la crisi. Un’ipocrisia che si è contrapposta alla linearità del Pd”.

La mozione Pd è composta da poche righe e impegna il governo a realizzare l’opera nel più breve tempo possibile: “Il Senato impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione”.

Riccardo Nencini presentando la mozione attacca la Lega: “La minaccia di elezioni anticipate che Salvini sventola costantemente cade nel vuoto, l’occasione sarebbe stata oggi. La Lega fa della realizzazione della Tav una battaglia politica ma oggi non presenta una propria mozione, quindi non c’è una posizione formale della Lega”.

Mentre Andrea De Bertoldi di FdI attacca il M5s: “Se il Parlamento esprime una posizione diversa da quella del governo, dovete trarne le conclusioni. Siate coerenti, non prendete in giro noi ma soprattutto non prendete in giro gli italiani”.

Diverso è il parere di Leu, che con Loredana De Petris presenta una mozione per bloccare l’opera. La senatrice ha sottolineato che Leu porta “avanti questa battaglia non per motivi ideologici, ma perché sarebbe uno spreco di risorse. Sarebbe fare cose inutili, sacrificando ciò di cui l’Italia ha bisogno davvero”.

Infine la mozione di Forza Italia che con Gilberto Pichetto Fratin ricorda: ” La scelta che oggi faremo investe i giovani, e quello odierno non può essere diventato un dibattito per riempire i media di dichiarazioni. Non si infrangono impegni istituzionali”.

Ma lo scontro è iniziato ben prima della discussione in Aula con il ministro Danilo Toninelli che dalle colonne del Corriere della Sera ha attaccato il leader leghista: “Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano. Al posto di fare polemiche pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo…”.

Immediata la risposta sui social di Salvini che ha annunciato la sua presenza in Aula per il voto sulla Tav: ” Gli attacchi quotidiani dei Cinque Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così?”

Al momento dei pareri ha preso la parola il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia che a titolo personale ha dichiarato: “La posizione della Lega sulla Tav è nota da tempo, invitiamo a votare a favore della Tav e contro chi blocca il Paese”. Una frase che sembra una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti del M5s.

Mentre il parere del governo, affidato al sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo è stato quello di rimettersi “al parere di questa assemblea”.

Il Pd con Paola De Micheli insiste sulla crisi di governo: “Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro premier. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo finisca un minuto dopo il voto al Senato presentandosi al Quirinale”.

Andrea Marcucci sottolinea in dichiarazione di voto la presenza di Matteo Salvini, che da tempo non si vedeva in Aula. E sottolinea anche il fatto che dopo tanto tempo sui banchi del governo ci sono rappresentanti di Lega e M5s insieme, qualcosa di nuovo nell’ultimo periodo. Ma il capogruppo dem, ha sottolineato le contraddizioni del governo e il fatto che una maggioranza non esiste più: “Il Pd ha voluto l’opera quando era al governo e continua a volerla ora che è all’opposizione. Se la maggioranza su questo non c’è più il presidente del Consiglio deve andare dal Presidente della Repubblica a dimettersi. Non è sufficiente sostituire il ministro Toninelli”.