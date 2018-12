Terremoto 4.8 in Sicilia. Feriti e danni alle case

Il terremoto ha colpito questa notte la Sicilia. Una scossa di magnitudo 4.8 è stato registrato stanotte alle 3.19 nella provincia di Catania. Dieci persone sono rimaste feriti in modo non grave, tra cui un uomo di 80 anni che è stato estratto dalle macerie della propria abitazione, senza tuttavia essere in pericolo di vita. Il […]

Il terremoto ha colpito questa notte la Sicilia. Una scossa di magnitudo 4.8 è stato registrato stanotte alle 3.19 nella provincia di Catania. Dieci persone sono rimaste feriti in modo non grave, tra cui un uomo di 80 anni che è stato estratto dalle macerie della propria abitazione, senza tuttavia essere in pericolo di vita. Il ferito più grave è una donna anziana con fratture in varie parti del corpo, ma anch’ella non è in pericolo di vita.

I centri dove si sono registrati maggiori danni sono Zafferana Etnea, dove una casa di riposo per anziani ha riportato alcune lesioni visibili ed è stata lasciata dai pensionati, la frazione di Fleri, Acireale con la frazione di Pennisi, Aci Sant’Antonio (danneggiata la chiesa), Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina, dove quindici abitazioni private sono state danneggiate e sono caduti calcinacci dalla facciata della chiesa di Santa Maria del Carmelo in Bongiardo.

La gente è scesa in strada impaurita durante la notte e il prefetto di Catania ha aperto le scuole per ospitare le persone che non se la sono sentita di rientrare a casa, in particolare famiglie coi bambini. La scossa è stata avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano.

L’ipocentro del sisma è stato determinato ad appena un chilometro di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato tra Viagrande e Trecastagni.

Seguendo il protocollo di sicurezza in caso di sisma, la circolazione ferroviaria sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Palermo è stata sospesa fino alle 8.50 di stamattina. Anche un tratto dell’autostrada A18 Catania-Messina, tra i caselli di Acireale e Giarre, è stato chiuso in via precauzionale, in attesa che i tecnici accertino eventuale danni all’asfalto.

Zona ad alta attività sismica

La zona dell’Etna orientale dove è avvenuto il terremoto è ad alta attività sismica, quindi non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati. E’ quanto ha spiegato all’agenzia giornalistica Adnkronos Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all’Università di Catania. “Siamo in presenta -ha affermato – di una tipica attività della zona in cui periodicamente movimenti tettonici ed eruzione dell’Etna si alimentano a vicenda. Il tutto parte da un processo tettonico di apertura che richiama il magma la cui fuoruscita crea un disequilibrio nel sistema attivando la faglia e causando il sisma. In genere si tratta di terremoti molto superficiali che hanno la caratteristica di causare danni significativi se rapportati all’entità, ma in un raggio d’azione molto circoscritto”.

Nella zona, ha ricordato l’esperto, “sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche. Si tratta sempre di terremoti legati all’attività del vulcano. Una sorta di gioco tra attività vulcanica e tettonica”. Fenomeni simili ci sono stati per esempio nel 1875, nel 1914, nel 1919, nel 1931, nel 1984 e da ultimo nel 2002 “quando il 29 ottobre in una giornata si registrarono 5 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4”.

Faraone: “Grazie ai soccorritori”

Davide Faraone, segretario regionale del Pd Sicilia, ha espresso su Twitter vicinanza alle popolazioni colpite e ringraziamento ai soccorritori: “Seguiamo le notizie che ci giungono dalla #Sicilia orientale con grande attenzione. Siamo vicini alle comunità colpite dal #terremoto e un sentito ringraziamento va a chi in queste ore lavora per garantire alle popolazioni assistenza e sicurezza”.