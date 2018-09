La scatola nera della tv | L’immagine tra verità e manipolazione

Sono ripartite le nuove stagioni di Delitti a circuito chiuso e Chi è l’assassino?, format del canale CI Crime+Investigation che ha deciso negli ultimi anni di puntare alla grande, in full immersion h24, sul trend del momento: delitti, cold case, inchieste giudiziarie, telefonate al 911, rapimenti famosi, imprese agghiaccianti di killer seriali, confessioni di camorriste, stalker e quant’altro la “nera” riservi a lettori e spettatori vogliosi di emozioni forti e di storiacce sanguinolente.

Le due serie succitate sono fatte bene e di grande attrattiva. Ma soprattutto la prima raccoglie, intorno a famosi casi di cronaca americana, le soluzioni trovate dai detective grazie alle registrazioni di telecamere di sicurezza di banche, ATM, pompe di benzina, aree di parcheggio, semplici esercizi commerciali, con in più il ricordo di poliziotti, inquirenti e parenti della vittima – a metà fra il drama e contributi veri, storici, presi dalle vhs dei monitor-spia, da interrogatori in carcere, dai servizi telegiornalistici dell’epoca, dalle foto scattate sulla scena del crimine avvenuto di solito vari anni prima. Sembra tutto facile, basta guardare i nastri. Ed è questo che le vicende rievocate vorrebbero indurre lo spettatore a pensare. Ma non è così.

Molto spesso – quasi sempre – le immagini risultano risolutive in quanto vengono setacciate con l’intuito, gli esiti degli archivi, con induzioni del tutto casuali, con l’esperienza dei veterani più temprati, grazie a coincidenze frutto di pazienti pedinamenti, riscontri, incroci di dati: è come se la “luce” delle immagini avesse ancora una riottosità che va lavorata, sgrossata, sfoltita. Come nell’episodio 2 della prima serie dove si risale al barbaro assassinio della giovane Skylar Neese non certo grazie alla macchia nera che nella cam copre auto e targa su cui sale una sera per poi sparire, ma grazie alla pressione data alle sue stesse amiche, dalle cui bugie e confutazioni reciproche si scopre che l’hanno portata in un boschetto e uccisa con cinquanta fendenti. O come nell’episodio 5 della seconda serie, dove si scopre che la giovane Dru Sjodin, commessa di un negozio di intimo, è stata stuprata, strangolata e il suo corpo gettato in una landa, poi coperta dalla neve invernale, dal pregiudicato per reati sessuali Alfonso Rodriguez, solo grazie alla lincea osservazione degli 007 che si accorgono della strana deambulazione di un uomo fra gli scaffali, che non compra e nemmeno vede da vicino la merce, poco prima che la ragazza smontasse il suo turno.

Questa sovrabbondanza di una nuovissima estetica tecno-thriller sdoganata in tv ad ogni ora del giorno e della notte, ci mette di fronte a due fatti. Il primo è che le paranoie sociali, i continui attentati alla nostra incolumità, i nostri terrori di semplici cittadini di metropoli distopiche, dove giustizia e dimensioni fiduciarie sono solo un’eccezione e dove il vicino può rivelarsi all’improvviso il nostro carnefice, sono diventati un grande aggregatore di effetti visivi, capace di tenerci incollati davanti agli schermi ovunque si narrino abissi in stile Bronx o derive della pacifica convivenza che ci inducono a dubitare indiscriminatamente di tutti. Come evidenziava il compianto filosofo Ulrick Beck nel libro Un mondo a rischio (Einaudi) sono soprattutto le catastrofi ecologiche, le reti terroristiche e gli sprofondi borsistici a renderci conto di come il pericolo si sia globalizzato, e come da questo si possa, però, risorgere, con nuove forme di cooperazione internazionale e abiurando l’idea – molto in voga oggi in ambienti neofascisti e neonazionalisti – che lo Stato possa essere una fortezza inespugnabile e non la bandiera di una società aperta e cosmopolita. Diceva Beck: “In un’epoca in cui la fede in Dio, nell’appartenenza di classe, nella nazione e nel governo vacilla, la dimensione globale del pericolo, una volta riconosciuta, diventa uno stimolo per creare legami che aprono nuove possibilità d’intervento sul piano della politica mondiale”.

Il secondo fatto è che viviamo in un’epoca che, col moltiplicarsi di fonti di informazione, con l’affievolirsi dei codici dell’autorità e dell’autorevolezza, col regime confusivo in cui verità e manipolazione coesistono alla pari e troppo spesso con inauditi rovesciamenti di fronte, ci rende assetati di oggettività, di certezze, di autenticità epistemica, di inconfutabili esternazioni di razionalità. E tutto questo lo cerchiamo negli output di una macchina, negli algoritmi di un computer, nello scintillio delle tecnologie più all’avanguardia. Dimenticandoci di quanto sia soavemente utopistica questa posizione, e finanche deplorevole da voler raggiungere.

Ce lo ha fatto capire benissimo il film Blowout (1981) di Brian De Palma. E che dire della VAR, Video Assistant Referee, ovvero i nuovi super-giudici delle partite di calcio che, grazie a moviole e alla gestione in tempo reale delle varie riprese tv in una regia mobile attrezzatissima cui, ovviamente, l’arbitro in campo non può accedere, dovrebbero mettere la parola fine alle vecchie querelle su rigori, espulsioni e ammonizioni? Manco per idea. Il 16 giugno dell’anno scorso Sky Sport consacra il primo errore ufficiale della VAR. Ai Mondiali Under 20 in Corea, l’Italia batte lo Zambia 3 a 2. Ma sull’1-0 per gli africani, il loro attaccante si lascia platealmente cadere mentre scarta il portiere azzurro per ottenere un rigore. Le immagini parlano chiaro ma non per il team della VAR asserragliato in un camper. Il difensore nostro viene espulso, mentre aveva cercato di frenare la corsa dell’avversario regolarmente. E va peggio alla successiva Confederations Cup. A Jara del Cile viene dato solo un cartellino giallo dopo una gomitata cattiva a un tedesco. Tutti hanno visto. Sugli spalti e da casa. E’ di una evidenza lapalissiana. Per la VAR è il contrario. Marinella e Bergomi in telecronaca restano basiti. Questi super-pixel sembrano più bugiardi del cerone di Grock …