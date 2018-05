Il presidente della Repubblica e la direzione Pd sono gli argomenti principali sul banco della politica e i titoli delle prime pagine ce ne danno conto: “L’ultimatum di Mattarella. Accordo trai partiti entro lunedì o il presidente prenderà una sua iniziativa” (Corriere della Sera), “Crisi, Quirinale stanco dei veti è pronto il governo di tregua. Moscovici (Ue): l’Italia ha fatto zero. Voto unanime su Martina, direzione Pd evita lo scontro” (La Repubblica), “Governo, Mattarella sfida i partiti. Il Colle pronto a rompere lo stallo: lunedì consultazioni lampo, poi indicherà un suo candidato” (La Stampa), “Il Pd chiude ai 5 Stelle ultimo giro per i partiti” (Avvenire), “Il Colle: «Partiti senza proposte». Governo del Presidente più vicino. Lunedì consultazioni lampo. Tregua Pd: né con la Lega, né con M5S”, “Niente patti con M5S o centrodestra. La finta unità del Pd. Avanti con Martina, ma solo altri 20 giorni” (QN- Il Giorno-La Nazione-Il Resto del Carlino).

Il Fatto Quotidiano interpreta così la situazione “Martina & C., resa ai piedi di Renzi. Mattarella furioso”, mentre Il Giornale annuncia già chi potrebbe essere la personalità esterna ad avere l’incarico e fa riferimento ad Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato: “Ci manca solo Pajno premier. La carta segreta del Quirinale: un magistrato a Palazzo Chigi. Martina si arrende, il Pd torna in mano a Renzi”.

La direzione Pd

Il“come è andata” lo leggiamo nell’articolo di Francesca Schianchi a pagina 4 della Stampa: “Dopo le dichiarazioni incendiarie della vigilia, dopo gli attacchi e le liste di proscrizione stilate e cancellate, la Direzione del Pd si conclude con una tregua armata che asseconda la linea renziana e rinvia all’Assemblea nazionale la resa dei conti. Niente tentativi di ribaltoni o strappi: approvata all’unanimità la relazione del reggente Martina che sbarra la strada a un’ipotesi di governo col M5S («capitolo chiuso»), tanto quanto al centrodestra («il tema non potrà mai essere nemmeno sostenere un qualsivoglia percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni come soci di riferimento») e chiede il rinnovo della fiducia fino all’Assemblea, un «sostegno non di facciata» per presentarsi con «spirito costruttivo» lunedì alle prossime consultazioni con Mattarella. «Basta con l’essere più feroci tra noi che con i nostri avversari», invoca il reggente a porte chiuse, abolita ormai la vecchia abitudine dello streaming, «non tutto si può risolvere sempre con la logica dei rapporti di forza». Le sue parole d’apertura, il suo stop al dialogo con Di Maio e compagni è accolto con poco meno di una ola dall’ex segretario, presente in sala senza intervenire, e dai suoi. «Ha vinto la nostra linea», esultano i renziani”.

Aldilà della cronaca, troviamo il ‘Retroscena’ di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera: “La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo Renzi non si crogiola nel successo. Sa che da lunedì si apre un’altra difficile partita. E questa volta non dovrà affrontare Maurizio Martina, che in mattinata, dopo i buoni uffici di Lorenzo Guerini e qualche telefonata diretta, è addivenuto a più miti consigli. Che cosa farà il capo dello Stato dopo il breve giro di consultazioni già annunciato? L’ex segretario non sembra avere troppi dubbi: «Non si voterà prima del 2020, statene certi». Renzi infatti è convinto che «un governo di tregua sia ancora possibile»: ritiene che alla fine della festa Matteo Salvini non punti alle elezioni ma proprio a un esecutivo siffatto. Quindi non esclude la possibilità di un governo «per le riforme e la legge elettorale» votato dal centrodestra e con l’astensione di Pd e Cinque Stelle, oppure di un’intesa tra centrodestra e grillini con il Partito democratico all’opposizione”.

Un altro esperto cronista parlamentare, Nino Bertoloni Meli, scrive così sul Messaggero, a pagina 6: “ Unanimità. Una parola che nel Pd si erano scordati, eppure è tornata. Come ha detto Paolo Gentiloni che ha seguito in prima fila i lavori della direzione, «l’unanimità su Martina dà al Pd più forza per affrontare i prossimi difficili passaggi». (…) Come spesso accade, una riunione annunciata come da resa dei conti, è finita nel suo opposto. Ma non è che il Pd si sia pacificato. Lo scontro è solo rinviato, anche se non si intravede al momento chi possa scalzare, e quindi sostituire, l’attuale maggioranza renziana tuttora in grado di raccogliere firme copiose tra i gruppi parlamentari. C’era un complotto anti-Renzi che è stato sventato dall’uscita domenicale a “Che tempo che fa”? Non si sa, i presunti complottardi lo negano (Orlando, Franceschini), e se la base politica per farlo era il sì a Di Maio, molto probabilmente i congiurati (presunti) hanno sbagliato calcoli e terreno politici”.

Partito unito, ma adesso? Commenti e analisi

Lo storico e politologo Paolo Pombeni, nell’editoriale a pagina 7 del Sole 24 Ore, sintetizza così ciò che accade nel Pd: “Se nella politica italiana ci sono tre poli, nel Pd ci sono tre problemi. Il primo è quello di sopravvivere all’orgia di tatticismi, il secondo è ritrovare una leadership, il terzo è ricostruire un’identità”.

Non è tenero Piero Ignazi su Repubblica, a pagina 28: “Nessuno ha avuto il coraggio di indicare le responsabilità dello stato comatoso dei dem e metterle nero su bianco. Un’altra occasione persa per fare chiarezza fino in fondo. Dopo il fuoco di sbarramento innalzato dai renziani, arrivati in direzione in falange compatta a sostenere il segretario dimissionario-effettivo, il Pd ha evitato ancora una volta di affrontare l’unico problema che meriti un incontro tra dirigenti politici: perché il Pd perde voti continuamente?”.

Sul Messaggero, a pagina 6, Alberto Gentili, come molti altri, evidenzia il successo della linea Renzi: “«È andata molto bene», chiosa l’ex segretario. Niente ribaltone, infatti. Nessuna defenestrazione definitiva del leader. Chi, come il reggente Maurizio Martina, Dario Franceschini, Piero Fassino e altri big, aveva chiesto «un chiarimento» e voleva sapere chi comandasse nel partito, ha avuto una risposta secca: è ancora l’ex segretario a dettare la linea e a stabilire la strategia. C’è da stabilire adesso chi sarà il nuovo segretario. La fiducia a Martina è gratis e durerà poco: fino all’assemblea che il presidente Matteo Orfini può convocare quando vuole. E si farà entro maggio. Anche lì Renzi ha la maggioranza assoluta. Il nome più quotato, soprattutto dopo il successo di ieri è quello di Guerini. O, in alternativa, di Ettore Rosato. Di sicuro sarà un fedelissimo: il nuovo segretario, se si dovesse andare alle elezioni in autunno, deciderà le candidature”.

Pierluigi Battista, sul Corriere della Sera, in seconda pagina, nel commento intitolato “Cronache cupe di un partito ripiegato su se stesso”, parte da un dato ‘esterno’: l’ingresso della sede del Pd, in via Sant’Andrea delle Fratte: “E tutta questa ressa di telecamere e taccuini, e urla e contestazioni, che circonda e avvolge il vertice del Nazareno sembra concentrata qui per una discussione che non avviene, per un progetto lasciato per aria, per una divisione vera che non si avvera. Ma deve appassionarsi sulla «conta», come se il mondo là fuori non esistesse più, come se le periferie da cui il Pd è stato brutalmente accompagnato fuori si contorcessero dalla passione per sapere chi conta che cosa. Un’atmosfera di irrealtà, di sospensione di ogni legame con le cose di questo mondo, stagna su un partito asserragliato lì dentro, diviso dal mondo reale da un cordone di polizia che meritoriamente mantiene l’ordine”.

La politica vista dal Colle

Il comunicato di Mattarella di ieri, emesso prima dell’inizio della direzione Pd, ha di fatto aperto il gioco su cui da sempre si cimentano i giornali: la caccia al nome, in questo caso del futuro incaricato per la formazione di un possibile ‘governo del presidente’. Dino Martirano a pagina 6 del Corriere della Sera fa il punto su ciò che è successo: “Lunedì 7 maggio il presidente della Repubblica torna a consultare i leader delle forze politiche, tutti in un solo giorno, nel tentativo di formare un nuovo governo. E siamo giunti al terzo giro di boa dopo le elezioni del 4 marzo perché, è il bilancio del capo dello Stato, «a distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate e non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo». Sergio Mattarella ha fatto il suo annuncio prima che iniziasse la direzione del Pd. Il Colle ha bruciato i tempi anche perché era chiaro fin da domenica, il giorno in cui Matteo Renzi è andato in tv a chiudere la porta in faccia al M5S, che anche l’asse dem-grillini si è spezzato dopo il naufragio di un’alleanza centrodestra-pentastellati. Così il capo dello Stato, si apprende al Quirinale, ha convocato il terzo giro di consultazioni «per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo». Ma la domanda che lunedì Sergio Mattarella rivolgerà ai partiti potrebbe rimanere senza risposta”.

Sullo stesso quotidiano, il quirinalista Marzio Breda, scrive: “La soluzione sarebbe un «esecutivo di tregua», lo definiscono al Quirinale. Con un obiettivo minimo, sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello temporale: varare la legge di Stabilità entro la fine dell’anno e traghettare il Paese verso nuove elezioni nella primavera del 2019, anche se Mattarella sogna che possa proiettarsi più in là, modificando l’attuale, pessimo, sistema di voto. Quanto al premier, si indica un tipo di figura che non sembra facilissimo trovare, da noi, dopo anni di rincorsa a rottamare chiunque abbia avuto incarichi di vertice, nella Repubblica. Verrebbe insomma proposto un servitore dello Stato, autorevole pure fuori d’Italia, di riconosciuta imparzialità e con adeguate competenze in campo economico.”

La Repubblica, nell’articolo a pagina 3 firmato da Annalisa Cuzzocrea e Umberto Rosso, comincia con le ipotesi: “Il toto-premier del “governo di tregua” si è messo vorticosamente in movimento, una ridda di voci in libertà: dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco al presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, da Sabino Cassese al presidente dell’Inps Tito Boeri, ma sul Colle non avrebbero ancora deciso. Di tracciato c’è solo l’identikit ideale dell’uomo incaricato di risolvere il rebus governo. Perché l’esecutivo che il capo dello Stato ha in mente ha due obiettivi: l’approvazione della manovra entro dicembre, e quindi evitare l’aumento dell’Iva, e gli appuntamenti decisivi in sede Ue che aspettano il nostro Paese”.

E Yoda, lo pseudonimo con cui si firma sulle pagine del Giornale Augusto Minzolini, ci informa che “Il problema riguarda ora che profilo avrà questo governo, o meglio, che maggioranza lo sosterrà sotto il vestito istituzionale. Mattarella preferirebbe un premier «tecnico», come il presidente del consiglio di Stato Alessandro Pajno o il professor Sabino Cassese, che naturalmente, secondo i disegni del Colle, dovrebbero partire sempre da una maggioranza istituzionale Pd-5stelle, aperta agli altri. O, in un’altra versione, potrebbe basarsi – questo è quello che vorrebbero Berlusconi, Salvini e la Meloni – sul centrodestra e poi guardare agli altri partiti, a cominciare dal Pd. Nomi per Palazzo Chigi: o quello del leghista Giancarlo Giorgetti, o quello del presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Un simile governo, in entrambe le versioni, dovrebbe occuparsi di legge elettorale e, se strappasse una durata consona, anche delle riforme costituzionali”.

L’analisi del giorno

Il titolo del richiamo in prima pagina è “Il presidente, uomo solo al Quirinale” e Marcello Sorgi, a pagina 25 della Stampa, fa dei giorni che sta vivendo il capo dello Stato questa descrizione: “Il laconico comunicato con cui il Quirinale ha annunciato per lunedì un terzo giro di consultazioni, «per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo», ha dato il senso di una condizione che è emersa via via più evidente dai meandri della crisi irrisolta.

Mattarella è solo: venuta meno la solidarietà dei 5 Stelle, il Movimento che, paradossalmente, per tutta la durata delle trattative si era mosso più di sponda con il Quirinale, accettando il ruolo pedagogico del Capo dello Stato e lasciandosi in sostanza condurre per mano, la solitudine del Presidente si allarga in uno spazio senza confini, dove i partiti restano lontani e immobili, fermi nei loro veti. Mai come stavolta il costituzionalista siciliano, ex ministro ed ex giudice costituzionale, cresciuto in una stagione di forti conflitti ma anche di solidi e radicati rapporti tra le forze politiche, s’era trovato a fronteggiare una situazione di incomunicabilità: e non perché i protagonisti della crisi non si parlino, o non si scambino proposte e ambasciate informali, o non facciano quel gioco di sponda tra parti del tutto che sempre è stato l’anticamera di ogni intesa. Si parlano, ma non si capiscono. E non si intendono perché appartengono ancora all’epoca maggioritaria del «tutto o niente»”.

La curiosità del giorno

Terzo murales fra arte e politica. Ne dà notizia anche Il Manifesto: “Un quadro dello street artist Sirante, lo stesso che aveva firmato « I bari» con Berlusconi, Salviní e Di Maio apparso vicino al Quirinale, era appeso ieri mattina di fronte alla sede del Pd. Anche questa volta è stato subito rimosso. Il dipinto, «L’incendio del Nazareno», è una rivisitazione del celebre «L’incendio di Borgo» di Raffaello ispirato all’episodio dell’Eneide dedicato all’incendio di Troia. Qui ci sono Renzi che porta sulle spalle Berlusconi, Maria Elena Boschi, Orfini, Verdini”.