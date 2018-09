Chi ha paura del voto segreto? E’ scontro tra Pd e Casellati sui vaccini

È ripreso, in aula al Senato, l’esame del decreto Milleproroghe. Ieri si è chiusa la discussione generale, oggi si entra nel vivo con il voto. Il Governo ha già dato parere contrario su tutte le proposte di modifica del provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 23 settembre.

Lo scontro sui vaccini

Ad infuocare la mattinata, il duro botta e risposta tra la Presidente Casellati e il senatore del Pd Andrea Marcucci. Il Capogruppo Pd ha chiesto prima la votazione segreta sull’articolo 6, sulla parte che riguarda i vaccini, poi dopo il no della Presidente ha chiesto la convocazione urgente della giunta regolamento. Dal Pd era arrivata la richiesta di votare quelle proposte di modifica a scrutinio segreto, ma la presidenza ha deciso di non accogliere la richiesta.

Subito dopo ha preso la parola Marcucci che ha criticato durante la decisione della presidenza. “Lei ha creato un precedente importante”, ha detto il capogruppo dem. “La decisione di impedire, su un tema così delicato come la salute dei bambini, ai singoli parlamentari di decidere secondo la loro coscienza con un voto segreto – ha aggiunto – è un danno gravissimo. Siamo molto preoccupati sia dell’atteggiamento del Governo e della maggioranza, ma anche dell’atteggiamento della presidenza del Senato”. La presidente ha dunque replicato alle accuse del senatore Pd: “Non capisco e non ho capito perché il voto segreto dovrebbe tutelare la salute dei bambini. Non credo che in quest’aula ci sia qualcuno che non ha a cuore questo tema e tutti dovrebbero dirlo pubblicamente e non segretamente. Non abbiamo bisogno di nascondere le nostre coscienze, la nostra coscienza è pubblica e non va nascosta”.

“Rispettiamo l’intervento della presidente – ha detto anche Alan Ferrarri, responsabile d’Aula del gruppo del Pd – ma lo riteniamo improprio per il ruolo che ricopre e per i toni che ha assunto. Negare il voto segreto dicendo, come ha fatto la presidente, che se questa camera ha la testa alta si esprime a voto palese è pericoloso perché mette a rischio un istituto di straordinaria importanza, pensato proprio per il massimo esercizio della libertà di coscienza. La nostra richiesta di voto segreto, espressa dal presidente Marcucci, non era un attacco alla presidenza, ma la volontà di chiedere a quest’aula di esprimersi in piena coscienza e libertà su norme molto importanti che riguardano la vita dei cittadini e rischiano di mettere a repentaglio la salute dei bambini”.

Intanto nelle scuole…

1.493 istituti controllati su tutto il territorio nazionale, 55.700 documenti setacciati, 55 falsi. Sono questi i dati dei controlli sulle autocertificazioni relative alle vaccinazioni per l’accesso a scuola, effettuati dai Carabinieri dei Nas negli ultimi 10 giorni, dal 4 al 14 settembre. Un monitoraggio reso necessario data l’ambiguità delle legge. Nonostante l’obbligatorietà sia rimasta (almeno per il momento) infatti, si è deciso di renderla meno ‘vincolante’ dando la possibilità ai genitori di autocertificare di aver fatto i vaccini previsti dalla legge. E i risultati sono questi. Qualcuno, come già denunciato dai social, ha pensato che fosse possibile imbrogliare pur di continuare la propria battaglia contro la scienza, sulla pelle dei loro figli.

Un fenomeno che lo Stato avrebbe avuto il compito di arginare sul nascere invece di avallarlo furbescamente. L’autocertificazione è apparsa da subito, infatti, come un’alibi per assecondare le logiche no-vax. Non c’è nessun bisogno di autocertificarsi se si è in regola con tutte le vaccinazioni previste, visto che dalle Asl competenti viene fornito automaticamente il libretto vaccinale aggiornato, pronto per essere consegnato alle scuole.

E così a chi ha pensato di essere sopra la legge ora viene contestato il reato di “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico”. Secondo i risultati del monitoraggio condotto dai Carabinieri dei Nas, ben 15 irregolarità sono state commesse in Campania e 12 in Basilicata, seguite da Veneto e Sardegna con 7, Puglia (4), Sicilia e Toscana (3), Lombardia (2), e un caso per Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.