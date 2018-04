Lo zio camorrista del candidato in Molise e la mancata trasparenza

Le colpe dei padri, come si sa e come è giusto, non devono mai ricadere sui figli. Ma quando la questione riguarda una vicinanza familiare non proprio alla lontana con un pericoloso camorrista pluriomicida, è forse legittimo quantomeno qualche dubbio.

Lo zio camorrista

La vicenda in questione, ripresa da Il Fatto Quotidiano e Libero, riguarda il candidato M5S alla presidenza della Regione Molise, Andrea Greco, la cui famiglia, si è scoperto, ha avuto frequentazioni non esattamente prive di implicazioni con Sergio Bianchi, affiliato della Nuova Camorra Organizzata del boss Raffaele Cutolo e ucciso in un conflitto a fuoco con la Polizia nel 1983.

Uno che, ha raccontato nel 2004 il pentito Francesco Neri, “era pericoloso, avrà ammazzato 200, 300 persone. Usciva e si prendeva la taglia su ogni affiliato del clan di Alfieri”.

Bianchi aveva sposato la zia di Andrea Greco, Giuseppina, sorella di Tommaso Greco, padre di Andrea. Ma la vicinanza non finisce qui: a quanto pare il padre di Andrea avrebbe ospitato la sorella e il pericoloso cognato durante il periodo di latitanza di quest’ultimo, rimanendo ferito (e invalido) dopo l’ingresso della Polizia in casa sua, in cerca del fuggitivo.

Tutti fatti, è bene sottolinearlo, che risalgono a prima della nascita del candidato pentastellato, avvenuta nel 1985.

Porterò il certificato di papà, e invece no

Ma il dubbio, e le domande che ne conseguono, in questo caso riguardano la trasparenza, indispensabile sempre e per tutti i movimenti politici, ma che rischia di trasformarsi in un clamoroso caso di incoerenza se a non praticarla è un movimento che ne ha fatto la sua bandiera.

Andrea Greco ha respinto le accuse, affermando che il padre “storpio da 36 anni è in realtà vittima delle mafie”, e annunciando: “In una conferenza stampa che convocherò a breve – non per piaggeria ma per dovere morale nei confronti dei molisani – porterò il certificato dei carichi pendenti di mio padre per dimostrare che non ha procedimenti in corso e quello del casellario giudiziale per dimostrare che non ha mai avuto problemi con la giustizia”.

Una circostanza che aggiungerebbe alla vicenda un tassello di chiarezza e trasparenza dovuta non tanto ai giornali, quanto ai cittadini chiamati al voto.

Peccato che, a otto giorni dall’annuncio, quella conferenza non si sia ancora tenuta e del casellario giudiziario di Greco padre non si sia vista neanche l’ombra.

“Colpe di zii e padri non ricadono su nipoti e figli – ha scritto oggi su twitter il deputato dem Michele Anzaldi -. Ma cosa avrebbero detto se il candidato in questione fosse stato del Pd?”.